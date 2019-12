A Polícia Militar do município de Sena Madureira, interior do Acre, encontrou, no início da tarde desta quinta-feira (26), dois corpos enterrados em uma cova rasa no bairro Niterói, que fica no Segundo Distrito da cidade.

O delegado que investiga o caso, Marcos Frank, disse que há a suspeita de que sejam os dois adolescentes que sumiram há quase uma semana, após saírem para a casa de um amigo, mas que somente após a perícia vai ser possível confirmar se são os dois.

“Quem encontrou foi a Polícia Militar, ainda não temos a confirmação de que sejam os adolescentes sumidos. Acionamos a perícia. Encontraram uma parte do corpo e pararam de cavar, não sabemos se são dois, provavelmente está um corpo em cima do outro”.

Os jovens estão desaparecidos desde a última sexta (20), segundo informou a dona de casa Elizângela Oliveira de Araújo, mãe de Thauan Araújo de Oliveira, de 16 anos. Eles são vizinhos e moram no bairro Bom Jesus e saíram para o bairro Segundo Distrito.

Frank falou ainda que a perícia deve chegar de Rio Branco a Sena Madureira até às 17h desta quinta. “Há a suspeita de que sejam eles, um corpo pode ser a moça, pela descrição da roupa que os familiares deram. O outro não podemos confirmar ainda”, acrescentou.

O tenente da Polícia Militar de Sena Madureira Fábio Diniz disse que as equipes estão atrás dos jovens desaparecidos desde o domingo (22) quando foram avisados do desaparecimento.

“Achamos, por enquanto, o corpo que pode ser da menina, possivelmente o corpo do menino está embaixo, só que temos que aguardar a parte da perícia para poder mexer nos corpos. Mas, a informação que tivemos é que os dois corpos estão na cova. A gente levantou essa informação só que não podemos mexer no local”, explicou.

A mãe de Thauan confirmou que havia registrado um boletim de ocorrência após o desaparecimento do filho. Ela disse que quando percebeu o sumiço do jovem chegou a ligar várias vezes para o celular dele, mas não conseguiu.

A reportagem não conseguiu contato com a família de Amanda Paiva Cavalcante, de 14 anos. O nome dela foi conformado pelo delegado. Do G1 Acre