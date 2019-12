Beiramos o final de 2019, primeiro ano do tão sonhado progresso, das tão prometidas mudanças nos setores que fariam o Acre alavancar. Passados quase um ano, o que mudou mesmo na vida dos acreanos com a gestão Gladson Cameli (PP) e Major Rocha (PSDB)? O 3 de Julho faz um balanço.

Além do desgaste que o PT já vinha acumulando depois de duas décadas de poder, o plano de governo estratosférico apresentado pelo governador Gladson Cameli e seu vice Major Rocha, trouxeram esperanças de dias melhores ao povo do Acre.

Fizemos uma retrospectiva nas principais áreas do governo, mostrando como o discurso e a prática estão bastante distantes, hoje é a vez de falar da segurança e saúde, duas áreas importantíssimas e que ainda não deram respostas dignas diante do que foi prometido na campanha eleitoral de 2018.

SEGURANÇA: Esta foi um dos carros chefes da campanha em 2018, quando o vice Major Rocha, acusava o PT de entregar o estado à criminalidade. Rocha pedia 90 dias depois de assumirem o governo, para devolver a paz aos acreanos e acabar com as matanças e impor a força do estado diante das facções.

Passados quase um ano, a violência continua a assombrar os acreanos e a violência impera. São roubos de veículos, assaltos, mortes na guerra pelo domínio de território e até fogos foram soltos por uma facção, que comemorava o controle de uma cidade. Já são três comandantes da PM em um ano, segundo secretário da Polícia Civil e quem prometera paz, se cala diante da guerra urbana.

Para não dizer que não falamos das Flores, o governo modernizou parte da estrutura das Polícias, com compra de viaturas, fardamentos e melhoria das delegacias e postos da PM. Também convocou quase 300 novos homens aprovados nos concursos das polícias; Civil e Militar.

Gladson tem muitos problemas de ordem da segurança para sanar em 2020, mas precisa consolidar uma linha única de pensamento nas corporações, tem muita disputa interna entre comandantes das polícias, o que dificulta melhores resultados práticos.

SAÚDE: Uma das áreas que mais deram dor de cabeça para todos os governos, esta foi uma das áreas que mais deram votos e apoio ao governador. Prometeu novos tempos no setor, valorização profissional e se dedicar para acabar com as filas de cirurgias.

O Pró-Saúde e seus problemas foi um gargalo para o último governo do PT, tendo quase dois mil empregados, que vivem sob uma ameaça de demissão, movidos por uma ação da justiça do trabalho. Para esses trabalhadores, Gladson garantiu regulariza-los tão logo assumisse, promessa ainda não cumprida.

O atraso na melhoria muito se deu pela inconstância de consolidar uma equipe no setor. A gestão iniciou com Alysson Bestene no comando, este sem autonomia, fracassou e foi trocado pela Mônica Feres e seus auxiliares coronéis, que vieram importados de Brasília.

Sem conhecer o estado e com muita falta de saber se relacionar com a categoria, imprensa e população, Mônica saiu pelas portas do fundo, dando lugar para Alysson novamente.

As filas de cirurgias estão estacionadas, faltam profissionais e já teve três mudanças de comando na pasta.

Para piorar ainda mais a situação, o governador tentou criar um Instituto de Saúde, uma maneira de entregar a gestão da saúde nas mãos de Organizações Sociais, o que foi rejeitado pelos parlamentares e servidores da pasta.

O fato positivo no setor, foi a inauguração do Novo Pronto Socorro da Capital e da UPA de Cruzeiro do Sul.

O governo vira o ano com graves problemas na saúde pública estadual para resolver em 2020. São inúmeras as reclamações do setor e ele precisa cumprir o que prometeu em seu plano de governo.