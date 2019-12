Maior Bairro de Cruzeiro do Sul, o Miritizal concentra um aglomerado de pessoas vindas de todas as regiões do baixo e alto Juruá, além de ter ganhado sua urbanização depois da construção da Ponte sobre o Rio Juruá.

Desde que assumiu a gestão da cidade, o prefeito Ilderlei Cordeiro e seu vice Zequinha Lima tem direcionado inúmeras ações, voltadas para melhorar a qualidade de vida dos milhares de moradores do 2º Distrito de Cruzeiro do Sul.

Antes esquecido, o povo do bairro Miritizal sofreram anos com isolamento, falta de atenção básica na saúde, saneamento e estrutura viária precária. Desde que assumiu, o prefeito Ilderlei Cordeiro tem dado prioridade aos moradores do bairro, com melhoria na estrutura das escolas, reforço na unidade de saúde e recuperação das ruas que dão acesso aos diversos bairros do entorno.

“Levar nossa estrutura para o Miritizal será algo fantástico, pois vamos valorizar aquele local, concentrar nossos serviços em um só lugar, garantido assim, a satisfação dos usuários dos serviços públicos, ” destacou Ilderlei.

O centro administrativo ficará situado no bairro Miritizal, na sede da antiga faculdade unopar, e as mudanças se iniciam a partir de janeiro de 2020. Já o prédio atual da Prefeitura será a sede da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul. E o prédio da Câmara, na Avenida Mâncio Lima, vai abrigar os Conselhos, como o Tutelar, de Saúde, Educação e outros .

”No Centro Administrativo, o primeiro do Acre, o cidadão poderá resolver todos os assuntos do âmbito municipal. Além disso teremos uma economia de quase 300 mil, com aluguéis que deixaremos de pagar, conta de energia e outros serviços gerais”, observa o prefeito.