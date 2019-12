O que era pra ser uma confraternização de Natal entre “amigos” se tornou um terror para Dejane Araújo Moreira, de 41 anos. Ela é acusada de matar Gisildo dos Santos Monteiro, a golpes de faca durante uma bebedeira em uma residência na madrugada desta quarta-feira (25). O crime aconteceu na rua Canário no Residencial Andirá, próximo ao Ifac, no bairro Xavier Maia, na parte alta da cidade.

Dejane saiu do local, tomou posse de uma faca, voltou até a residência e desferiu vários golpes que atingiram a cabeça, costas e peito da vítima, que mesmo ferido ainda conseguiu sair de casa para pedir ajuda e caiu na calçada. Após a ação, a mulher fugiu do local.

Moradores acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas ao chegar ao local os paramédicos nada puderam fazer por Gisildo que já se encontrava morto.

A Polícia Militar esteve no local e isolou a área para os trabalhos dos peritos em criminalística, em seguida colheu informações a respeito da autora do crime, saíram do local e a prenderam a mulher em flagrante.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavérico. Dejane foi conduzida à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos. O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Por Por Davi Sahid / ac24horas