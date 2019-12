A prefeitura preparou uma grande festa para acender as luzes de natal, tudo como manda o figurino, com direito a cantada natalina, mobilização da população e convidados da política.

Com a presença de secretários, do deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB), do prefeito e alguns populares, as luzes de natal de Rodrigues Alves foram acessas e a partir daí foi só gozação nas redes sócias.

A população não gostou da fraca ornamentação e muitos fizeram chacota e se diziam envergonhados de ver a cidade daquele jeito. Alguns aconselharam nem ter feito, pois aquela feiura estava constrangendo os moradores.

A Prefeitura soltou uma mensagem exaltando o feito, veja;

‘As luzes natalinas foram acesas em Rodrigues Alves.’ A Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, através do Departamento de Cultura, realizaram nesta Segunda-feira dia 23 de Dezembro de 2019, na Praça Antônio Guilherme à abertura das comemorações da Semana Natalina, onde às Luzes do Natal foram acesas em nossa Cidade.

O Coordenador de Cultura João Paulo, agradeceu a presença de todos e falou do apoio do Prefeito, que não mediu esforços na realização da Semana Natalina. O mesmo esteve presente juntamente com a sua esposa à Primeira Dama Dona Raimunda, Secretário de Obras Pastor Eladio, Coordenador de Cultura João Paulo, Coordenadora da SEE ” Dona Mônica ” e População em geral.

Que assistiram a linda apresentação da Turma de Cordas, Coral e Vozes e Orquestra do Projeto MAIS MÚSICA, do Instituto Matuí de Cruzeiro do Sul.Que apresentaram o BIG BEND, que encantou à todos com lindas mensagens e músicas natalinas.

O Coordenador de Cultura João Paulo, falou que todos os dias terá uma programação diferenciada e com música ao vivo, e ressaltou que na quarta-feira dia 25 , à parti das 5:00 horas da tarde terá parquinho e à chegada do Papai Noel distribuindo muitos presentes para às Crianças.

FELIZ NATAL… FELIZ ANO NOVO! PARA TODOS OS MUNÍCIPES.

A mensagem é assinada pelo departamento de Cultura do Município.

Vejam algumas imagens da tão badalada ornamentação de Rodrigues Alves.