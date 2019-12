Foram cinco dias intensos de visitas ao caminhão da Nossa Energia na Praça de Eventos do município de Xapuri onde alunos, professores e a comunidade em geral teve a oportunidade de aprender mais sobre a tarifa, direitos e deveres;

A festa de encerramento das atividades do Programa Nossa Energia em 2019, no município de Xapuri e a comunidade marcou presença no evento onde as famílias puderam confraternizar com pipoca e picolé, e além disso foi realizada uma peça de teatro que agradou à todos. Após a peça teatral foram distribuídos brindes aos presentes e os ganhadores tinham que responder perguntas sobre o energia, distribuição, consumo consciente e segurança.

O momento mais esperado era o anúncio dos 50 contemplados com geladeiras novas e Sandriane da Cunha Xavier, 27 anos, moradora do Bairro Cerâmica foi uma delas. “Eu tava trabalhando quando fiquei sabendo, que meu nome tinha sido anunciado. Eu nunca ganhei nada e estou muito feliz. Minha geladeira tava muito velha e agora tenho uma novinha”, disse.

Maria Sebastiana Melo participou da palestra onde aprendeu que a borracha da geladeira precisa sempre está em boas condições de uso, e que isso também aumenta o consumo. “Minha geladeira tinha muito tempo de uso, não gelava mais direito e agora posso comemorar minha geladeira nova e com a certeza na diminuição do meu consumo, isso é economia. Hoje foi um dia de muita alegria”, falou.

O Prefeito de Xapuri, Bira Vasconcelos, acompanhou a programação na Praça e agradeceu a Energisa pela realização do programa no município. “Eu quero agradecer a Energisa pelo programa e principalmente pelas informações que ajudam a população a ter uma postura diferente sobre o consumo. Eu assisti à peça, e sei o quanto essas informações são importantes também para o meio ambiente. Em nome das famílias do município, eu agradeço mais uma vez esse investimento no nosso município”, concluiu.

Pedro Henrique Melo Costa, Especialista em Eficiência Energética fez uma avaliação sobre as ações. “O projeto como um todo tem amadurecido, e o grande número de famílias aqui na praça de Xapuri, eu estimo entre 200 à 300 pessoas presentes, mostra isso. Estou muito feliz com mais essa edição do projeto que esta contemplando famílias bem carentes, e além disso temos atingido nosso objetivo que é informar, e ajudar as pessoas na diminuição do seu consumo. Nossa equipe já está preparada para 2020 e a expectativa é levar o projeto no início de Janeiro para o município de Feijó”, finalizou.