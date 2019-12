Centenas de famílias prestigiaram a abertura da programação de Natal, na Praça São Sebastião, em Mâncio Lima, na noite desta esta sexta-feira (20). A cidade terá vários dias de atrações que começaram com o acender das luzes, a chegada do Papai Noel e um espetáculo apresentado pelo Coral Municipal durante uma cantada de Natal.

Além dos pais com suas crianças e outros familiares, o evento teve a participação de várias autoridades, entre elas, o prefeito Isaac Lima, a vice-prefeita Ângela Valente, os secretários municipais, vereadores e os deputados estaduais Jonas Lima e Edvaldo Magalhães.

“É um momento para pedir desculpas por nossas falhas ao nosso povo, se porventura cometemos algum erro, mas também de agradecer por um ano que se encerra com muitos frutos para nossa cidade. Também é um dia para celebrar a vida, o amor e para desejar um Feliz Natal e um ano novo de muita paz e prosperidade para nossas famílias”, disse o deputado Jonas Lima.

A vice-prefeita Ângela Valente também fez seus agradecemos pelo apoio da população para a gestão e deixou sua mensagem de esperança para todos. Já o prefeito Isaac Lima, demonstrou que estava muito feliz por ter a participação popular em todas atividades promovidas pela prefeitura.

“Não poderíamos deixar de embelezar nossa cidade para esse momento especial, já que temos uma população que nos acompanha. Estamos felizes com a presença de todas as famílias que estão aqui para assistir a essa festa tão bonita preparada com muito carinho por nossa equipe, a qual também agradeço de coração. Tenho certeza que nossa cidade está cheia de luz e muito atrativa para ser visitada. Estamos encerrando uma ano de muitos desafios, mas que com muita dedicação e trabalho conseguimos supera-los. O ano novo será de muitas realizações e rogo a Deus que nos proteja e conceda muita prosperidade e amor para todas nossas famílias”, afirmou o prefeito.