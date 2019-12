Um dia de gratidão. Foi o que afirmou a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, ao entregar na manhã desta segunda-feira (23) à Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade (SMZC) 02 (duas) pás carregadeiras e 01 (um) caminhão, novos, adquiridos com recursos de emenda parlamentar ao Orçamento da União no valor de R$ 905.000,00, apresentada pelo ex-senador Jorge Viana em 2016.

O ato de entrega foi realizado na sede da SMZC e reuniu grande número de participantes, entre secretários municipais, o vereador Laércio da Farmácia, o presidente da UMARB, Gilson Albuquerque, servidores e assessores, além da equipe da secretaria.

Ao saudar os presentes, a prefeita disse se sentir honrada em estar entregando os equipamentos, que serão muito importantes para o trabalho de drenagem e limpeza da cidade desenvolvido pela SMZC.

Socorro Neri disse que fazia questão de entregar os equipamentos na presença do ex-senador, como forma de valorizar sua atuação parlamentar.

“Eu tenho feito questão, desde que assumi o mandato, em abril de 2018, de sempre que vamos fazer a entrega de uma obra ou de um maquinário, comprado com recursos de emenda parlamentar, de convidar o parlamentar autor da emenda para estar junto conosco”, salientou.

“Eu tenho a impressão, e é por isso que faço isso, de que essa é uma forma de nós valorizarmos o trabalho do ex-senador Jorge Viana, assim como já estive, em muitas ocasiões, com vários outros parlamentares e ex parlamentares, independentemente de partido, independentemente de se ainda está no mandato ou não, de dizer, de forma correta, o quanto Rio Branco é grato a esse apoio”, enfatizou a prefeita.

E acrescentou: “Muito obrigado, ex-senador Jorge Viana, não apenas por esse apoio, mas, também, por outras emendas que destinou à nossa cidade”, agradeceu Socorro Neri em nome da gestão e do povo de Rio Branco.

Em casa

O ex-senador afirmou que se sentia em casa ao visitar a SMZC e que estava feliz por seu mandato ainda estar rendendo frutos. “Eu fico muito feliz de poder ajudar a gestão da prefeita Socorro Neri nesses tempos tão difíceis. E muito agradecido pelo convite que ela me fez para estar aqui junto com vocês. E não por outra coisa. É que foi com vocês que fiz a primeira reunião da minha gestão como prefeito de Rio Branco, relembrou Jorge Viana.

Entrega de troféus e medalhas

Durante a solenidade a prefeita fez a entrega de troféus e medalhas aos vencedores do 2º Campeonato do Gari de Futebol de Salão, versão 2019.