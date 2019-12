O deputado estadual Jenilson Leite ( PSB), vice-presidente da Assembleia Legislativa do Acre, mantém-se na liderança como o deputado estadual mais produtivo da ALEAC pelo 18° mês consecutivo.

Também no primeiro semestre de 2019, segundo dados da própria Assembleia Legislativa, o vice-presidente da Casa do Povo lidera em proposições legislativas. Até junho, Leite tinha apresentado 196 proposições legislativa. Que é toda matéria submetida à deliberação dos representantes do povo. Desse montante, 174 foram indicações, 8 projetos de leis, uma moção de aplausos, 12 requerimentos e uma proposição resolutiva.

Ao todo em 2019, Jenilson Leite apresentou 931 proposições legislativa. Sendo 877 indicações, 30 requerimentos , 23 projetos de lei e um projeto de resolução.

Jenilson Leite não lidera apenas o ranking dos mais produtivo, mas também é o parlamentar que mais visita os municípios acreanos, sendo que através do seu gabinete desenvolve inúmeras ações de saúde, em parceria, com as secretarias municipais e instituições filantrópicas que buscam o apoio do deputado. Com ênfase para as ações desenvolvidas nos municípios isolados e de difícil acesso.

O número de indicações é fruto das visitas ao interior do Acre, na qual colhe as demandas e levam para serem solucionados pelo executivo, bem como pelo legislativo mediante a apresentação de indicações e projetos de leis.”Quando me propus a ser candidato ainda em 2014, sabia do tamanho da responsabilidade de um parlamentar, que às vezes é necessário abdicar do conforto da própria casa, abrir mão de estar com os filhos nos finais de semana, para estar nos municípios trabalhando por quem mais precisa de nós, que são as pessoas que vivem nos seringais, nos municípios isolados”, afirma o deputado.