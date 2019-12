Angustiada, Maria Nazaré de Souza, moradora da cidade de Tarauacá, interior do Acre, gravou um vídeo na manhã desta segunda-feira (23) relatando a situação da sua filha recém nascida Vitória, que sofre de ataque de epilepsia.

A mãe relata que a filha, que tem apenas 4 dias de vida, tem ataques desde quando nasceu e que foi em busca de ajuda no Hospital de Tarauacá, mas quando chegou lá a médica teria informado que não poderia fazer nada.

“Eu fui no TFD do município e nem me atenderam. Me mandaram fazer o eletro dela e eu não tenho condições e apenas na Capital tem esse tipo de atendimento”, afirmou.

A mãe relatou que não tem familiares Rio Branco e que não tem nem condições de comprar o leite da filha porque é caro e relatou que está faltando até fralda para criança.

“Eu peço ajuda, porque deixar uma minha filha morrer assim é muito ruim”, relato. Segundo a mãe, os médicos só darão o encaminhamento após a realização do eletro.

A mãe, desesperada, pede ajuda à Secretaria Estadual de Saúde para ser atendida pelo Tratamento Fora do Domicílio (TFD) para sua filha conseguir realizar os exames na capital.

Veja o Vídeo:

Fonte: ac24horas