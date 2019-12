O presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC), Luiz Fernando Duarte, informou que os criminosos levaram nove motocicletas, tanto de placas brasileiras como estrangeiras. O local não tem câmeras de segurança e nem vigilante.

Duarte contou que quando o funcionário chegou para trabalhar no sábado encontrou o prédio com a fechadura quebrada. Segundo o Detran, a sede não tem um pátio e os veículos apreendidos ficam dentro do prédio.