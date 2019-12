O Rio Acre marcou 13,78 metros na medição das 6h desta segunda-feira (23), na capital acreana, Rio Branco, e ultrapassou a cota de alerta, que é de 13,50 metros. O manancial está a 22 centímetros da cota de transbordo, que é de 14 metros.

O nível do rio tem oscilado nesse período, mas, com a previsão de mais chuvas para os próximos dias, a tendência, segundo o Corpo de Bombeiros, é que ele continue subindo.

Nos 23 primeiros dias de dezembro já choveu 348,2 milímetros. Segundo o major Cláudio Falcão, dos bombeiros, o acumulado representa 42% a mais do que o esperado para todo o mês, que é 249 milímetros.

Somente nas últimas 24 horas, choveu 63 milímetros na capital acreana. Segundo a Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia, a previsão do tempo para esta segunda-feira (23) é de pancadas de chuvas e trovoadas em todas as regiões do Acre.

“Além das chuvas, o que preocupa é a vazante forte que tem acontecido nos municípios do interior. Para se ter uma ideia, em Xapuri, nas últimas 24h, o rio teve uma vazante de 2,58 metros. Então, essa água vem toda para Rio Branco. Temos ainda a elevação do Riozinho do Rola. Com isso, esperamos que nas próximas 48 horas, o nível do rio possa se elevar em Rio Branco e como está muito próximo dos 14 metros, pode haver transbordamento agora esses dias”, disse o major. Do G1 Acre