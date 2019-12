Este Portal do Rosas fez uma pesquisa no Portal de Transparência do governo do Acre e constatou que a Casa Civil pagou a quantia de R$ 498 mil à empresa Manaus Aerotaxi Participações Ltda. Os dois pagamentos foram realizados no dia 18 de dezembro.

Quando a notícia de que o governo pretendia alugar um jatinho veio a público, Cameli primeiro negou, depois declarou que a aeronave serviria para ajudar no transporte de doentes para tratamento fora de domicílio.

Até hoje, não se tem conhecimento do uso do jatinho para atender demanda de Saúde. A hora do voo é de R$ 18 mil. Cameli deve ter voado cerca de 28 horas. É bom apertar o cinto, o piloto do Estado sumiu.