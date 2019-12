Na manhã desta segunda-feira (23) foi realizada na sede do PL, no bairro Ipase, em Rio Branco, uma reunião que selou a aliança entre os Liberais e o MDB para as eleições municipais de 2020 em todo o Acre.

O encontro contou com a presença dos deputados estaduais Roberto Duarte (MDB) e Fagner Calegário (PL), da deputada federal Jessica Sales (MDB), da dirigente partidária Gabriela Câmara e do empresário e referência do Renova BR no Acre, Jebert Willyans.

Este, que pode ser o primeiro compromisso público de aliança entre dois partidos políticos para a disputa à Prefeitura da capital acreana, fomenta os debates intrapartidários acerca dos possíveis nomes para concorrer ao pleito.

No MDB, o nome de consenso é o do parlamentar Roberto Duarte. No PL, por sua vez, ainda não há uma definição clara. Nesta corrida, se destacam o deputado Fagner Calegário, o médico e suplente de senador Eduardo Veloso e agora, o empresário Jebert Willyans, que apesar de não fazer parte das fileiras do Partido Liberal, está cada vez mais próximo da sigla.

Faltam 10 meses para as eleições de 2020 e as conjecturas já começam a acontecer. Um fato é inquestionável, se esta chapa se confirmar, pode dar trabalho aos demais candidatos.