O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) recomendou que um processo seletivo realizado pela prefeitura de Acrelândia, seja suspenso por conta de supostas irregularidades.

Após denúncias, o órgão constatou uma série de irregularidades, como a eliminação de candidatos sem aparente justificativa publicada no Diário Oficial, ausência de transparência na divulgação das notas dos candidatos inscritos.

Além da realização da análise de currículo e entrevistas sem critérios claros e a aprovação de candidatos que têm grau de parentesco com membros da comissão do concurso.

No documento, o MP-AC afirmou que a primeira colocada no cargo de fisioterapeuta é sobrinha de um dos membros da comissão do certame. Assim como uma outra candidata aprovada em primeiro lugar para o cargo de recepcionista, que é irmã do presidente da comissão, e uma candidata selecionada para o cargo de visitadora que também teria parentesco com o presidente.

O documento orienta ainda para a necessidade de retificação do edital, assim como a alteração da comissão que coordenou o certame, e a publicação de novo cronograma para as avaliações.

A Prefeitura de Acrelândia tem um prazo de 10 dias para apresentar as providências adotadas. Caso não ocorra a resposta dentro do prazo, o MP-AC informou que pode ajuizar uma ação civil pública por improbidade administrativa.

A reportagem entrou em contato com a prefeitura da cidade, mas até a última atualização desta reportagem não obteve resposta. Do G1 Acre