O deputado estadual Jenilson Leite ( PSB), vice-presidente da ALEAC, cumpre agenda política nos municípios de Feijó e Tarauacá, durante o recesso parlamentar de fim de ano.

O parlamentar esteve no sábado em Feijó para ouvir a comunidade local sobre o serviço público ofertado pelos órgãos estaduais, principalmente da área de saúde, que enfrenta sérios problemas. Leite também visitou amigos e correligionários partidários.

No domingo (22), pela manhã, Leite esteve no Mercado Municipal acompanhado do vereador e pré-candidato a prefeito do município, Lauro Benigno. O parlamentar ouviu os moradores, cumprimentou os feirantes e comerciantes locais.

Já no período da noite, Jenilson Leite entregou o título de cidadão acreano ao padre ganês Silvester Boamah, que foi um dos agraciados com a honraria na última sessão legislativa de 2019, mas devido compromissos religiosos não esteve no ato realizado na Assembleia Legislativa. A entrega ocorreu durante a celebração da missa dominical.

Nesta segunda-feira, ainda em Tarauacá, Jenilson Leite visitou o Lar Novo Hamburgo, instituição que abrigo pessoas idosas da cidade. O deputado que é médico e natural do município, levou lembrancinhas para cada um dos idosos que vivem no abrigo.

O deputado desejou um feliz natal aos velhinhos e parabenizou a Dona Terezinha Accioly, pessoa que cuida do Lar, pelo trabalho de amor que desenvolve. ” Levamos uma lembrancinha de natal, conversamos com essas pessoas que muito contribuíram por nossa cidade e ouvimos as suas necessidades. Dei um abraço carinhoso em todos. Também aproveitei a oportunidade para parabenizar a Dona Terezinha pelo excelente trabalho que realiza na instituição”, frisou o deputado.