A Deputada Estadual Maria Antônia (PROS) solicita que o banco Caixa Econômica Federal disponibilize agências para atender os moradores dos municípios de Mâncio Lima e Rodrigues Alves, tendo em vista, que os moradores das referidas cidades estão passando por um grande descaso quanto ao atendimento.

A parlamentar afirma que recebeu denuncia s de vários moradores dos dois municípios, pois no município de Mâncio Lima o banco Caixa não disponibiliza de nenhuma agência para oferecer os serviços, os moradores que necessitam receber seu dinheiro ou pagar uma conta, precisam se deslocar todos para a única casa lotérica para resolver seus problemas, o que gera superlotação e o constrangimento muito grande aos moradores.

A Deputada relata que os moradores afirmaram que tem gente que está dormindo na lotérica de Mâncio Lima para tentar receber seu dinheiro, mas nem assim estão conseguindo e que nesses últimos dias a situação piorou muito: “Tem gente, deputada que está dormindo na lotérica, está lá desde sete horas da noite e não conseguem tirar, esses últimos dias em Mâncio Lima já era um absurdo a aglomeração, mas agora está sendo humilhante”, afirmou um morador.

Já no município de Rodrigues Alves, os moradores tem feito várias reclamações sobre situação semelhante. No município tem uma agência da Caixa, mas a informação que se tem é que esta agência será desativada e os rodriguesalvenses vão ter que enfrentar os mesmos problemas e na maioria das vezes ainda não consegues resolver suas pendências.

Diante disso a deputada Maria Antônia pede providências do banco Caixa para que instale uma agencia da Caixa no município de Mâncio Lima e permaneça com a agencia de Rodrigues Alves para que assim possam amenizar o sofrimento e a humilhação que os moradores enfrentam.