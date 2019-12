A premiação é uma iniciativa da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, Câmara de Vereadores e Associação de Jornalistas.

Uma noite de gala e homenagens. Assim foi a primeira edição do Prêmio João Mariano de Jornalistas, que reconheceu o trabalho de 15 profissionais do Vale do Juruá na noite desta sábado, 21, em Cruzeiro do Sul.

A premiação é uma iniciativa da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, Câmara de Vereadores e Associação de Jornalistas. A honraria traz o nome do grande João Mariano, que por décadas foi editor-chefe de O Rebate, periódico de renome no Estado e Vale do Juruá.

“Esse é um reconhecimento aos nossos jornalistas, Cruzeiro do Sul não é diferente da nossa capital. Esse prêmio vem com o nome do nosso saudoso João Mariano, um dos primeiros jornalistas da nossa região”, endossou o presidente da Associação de Jornalista, João Dias.

O vice-prefeito Zequinha Lima destacou a importância dos profissionais para a sociedade. “O trabalho da imprensa se reflete na sociedade, tendo em vista que são eles que divulgam as nossas ações. Meu muito obrigado a todos os profissionais da imprensa pelo trabalho realizado no dia-a-dia”, frisou.