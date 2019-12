Brasiléia fica em festa com a chegada do papai Noel na Feira Natalina. O Natal está chegando e a Prefeitura de Brasiléia, para celebrar a data, realizou nesse sábado, 21, mais uma edição da Feira Natalina, com uma vasta programação.

A gestão municipal também realizou a entrega de mais de 2.500 (dois mil e quinhentos) presentes a todas as crianças que compareceram no evento. Além disso, o trenzinho da alegria, com personagens infantis, conduziu as crianças por um passeio mágico e alegrando ainda mais a noite pelas ruas do centro da cidade.

“Estamos na 3° Feira Natalina que realizamos durante a nossa gestão, uma festa feita a muitas mãos apenas organizamos tivemos apoio de empresários, da deputada Maria Antônia, do deputado Daniel Zem e entregamos mais de 2.500 (Dois mil e quinhentos brinquedos), brinquedos, para todas as crianças, tivemos o trenzinho da alegria para divertir as crianças, só temos que agradecer a toda equipe e a população que quando convidamos sempre atende e vem para a praça” finalizou a prefeita Fernanda Hassem

A Deputada Maria Antônia que vem sendo parceira na realização de varias festividade trouxe para a festa junto com o ex-prefeito Deda de Rodrigues Alves, trio elétrico para animar a festa falou das parcerias “Estamos juntos com a prefeita Fernanda Hassem, sempre para que possamos proporcionar para a população de Brasiléia momentos felizes como este distribuição de presentes, uma festa, estamos sempre a disposição para novas parcerias”. Finalizou

Também foi realizada a final do Festival de Talentos com participação de adolescentes e jovens da escolas Kairala José Kairala, Instituto Odilon Pratagir e escola rural Valeria Bispo Sabala, participação do cantor Diogo Soares, apresentações musicais e culturais, bazar da solidariedade com a participação das influenciadoras digitais do Alto Acre, distribuição de bolo e refrigerante. É importante destacar que um dos objetivos da atual gestão é cuidar das pessoas, por isso essa atividade é sempre priorizada pela Prefeitura de Brasiléia.

Estiveram presentes secretários municipais assessores, ainda no evento o presidente do Camará Rogério Pontes, vereadores Marquinhos Tibúrcio, e Antônio Francisco.