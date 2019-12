No governo de Gladson Cameli, o patrimônio publico não tem sido cuidado com o devido zelo, prova disso é o caso do veículo do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (IDAF), que na tarde deste sábado (21), colidiu contra uma árvore.

O acidente aconteceu na Avenida Amadeu Barbosa, onde após o ocorrido o condutor do veículo abandonou o local antes das chegada da polícia. O veículo trata-se de uma Ranger XLT, cor branca de placa NAD 3411.

Pelo fato do veículo ter colidido em um dia de sábado e o condutor ter abandonado o local antes da chegada da polícia pode-se deduzir que além de embriagado o veículo estava sendo usado para fins particulares, esta é uma hipótese que tem de ser analisada com cautela.