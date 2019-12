A prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria Municipal de saúde, está em fase de implantação do E-SUS Território, trata-se de um programa que vai facilitar os trabalhos de cadastramentos dos ACSs, (Agentes Comunitários de Saúde), Cada um somando um total de 48 Agentes, receberam um tablet com o App do programa para realizar suas tarefas on-line, e, com isso, dar agilidade nos cadastros dentre outras informações de cada família beneficiada.

Durante toda essa semana os técnicos em T.I. Islani e Anderson Campelo, ministraram cursos operacionais para que os agentes tomassem conhecimento das formas de funcionamento do Aplicativo. Segundo Anderson o App fornecido pelo Ministério da Saúde é muito intuitivo e fácil de operar, sendo assim, todos os 48 ACSs estão aptos a desenvolver suas tarefas, desta vez on line dando agilidade aos atendimentos.

O Prefeito Tião Flores que esteve presente no encerramento do Curso, falou que prefeitura tem feito grandes investimentos na área da saúde e o E- SUS Território é mais uma conquista. “Sempre buscamos o melhor para saúde, e É SUS Território e mais um investimento para melhorar a qualidade de vida de nossa gente, com esse programa nossos ACSs vão ter maior facilidade e agilidade na hora de realizar os cadastros e colher informações dos usuários.” Destacou Flores parabenizando a todos pelos excelentes trabalhos realizados junto a nossa população.