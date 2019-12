O ex-senador foi a suas páginas nas redes sócias prestar contas de emendas parlamentares que foram empenhas e liberadas em 2019 mesmo Viana estando fora do mandato. “Foram empenhados R$ 14.344,000,00, e já chegaram 11.151,000,00 direcionados a FUNAI, IFAC, UFAC, EMBRAPA e aos 22 município do Acre.” disse

Até o governo do estado recebeu recursos de emendas parlamentares do mandato de Jorge Viana. “Não olhei para partidos, olhei para o povo acreano. Todos os municípios receberam emendas do nosso mandato.” disse Viana

Em comentários em sua postagem, o ex senador parece ter sua popularidade em alta com frases de agradecimentos e gratidão pelo povo acreano.

“Vou seguir tentando ajudar meu estado da maneira que me for possível´, porque foi aqui que tive grandes felicidades proporcionadas por nossa gente. Então é o mínimo que posso fazer pelo Acre e pelos acreanos em tempos tão estranhos.” finalizou

Veja o Vídeo: