Homem foi ouvido na delegacia de Tarauacá e levado para presídio — Imagem Ilustrativa

A Polícia Civil do Acre prendeu, na tarde desta sexta-feira (20), um autônomo e vizinho da criança de 10 anos que está grávida de cinco meses. O homem, que tem em média 30 anos, foi ouvido pelo delegado Ricardo Casas e levado ao presídio de Tarauacá.

“Está preso, no entanto, não é certeza que foi ele. Vou investigar mais, ele nega tudo. É algo delicado, a menor quase não fala. Existe a situação de uma possível autoria dele, mas ele traz algumas informações que precisamos verificar e está muito tranquilo”, confirmou Casas.

A história veio à tona depois de uma postagem da vereadora de Tarauacá Janaína Furtado (Rede). “Estarei acompanhando o desfecho desse caso que só nos entristece”, escreveu ela.

O caso surpreendeu os médicos e está sendo acompanhada pelo Conselho Tutelar, pelo Tribunal de Justiça e pelo Ministério Público do Acre (MP-AC). A investigação é da Polícia Civil de Tarauacá, cidade onde a menina vive com o pai e uma irmã. A mãe da criança vive em um seringal na cidade de Jordão.

Exames e investigação

Ainda em depoimento, o suspeito pediu para ser submetido a exames de DNA para comprovar ou não a paternidade. Casas confirmou que o homem vai passar por exames, mas não disse quando.

“Ele disse ‘vamos fazer um DNA agora’. Ele mesmo que pediu, tem um pouco mais de 30 anos, mora próximo, trabalha e tem família. Ele não tem histórico [de crimes], geralmente quem faz esse tipo de coisa tem um pré-disposição para isso”, garantiu.

Dez pessoas já foram ouvidas sobre o caso, entre familiares, a criança e conhecidos. O delegado acrescentou que vai ouvir outras pessoas, sendo conhecidos do suspeito, e vizinhos na investigação.

“Tenho algumas pessoas para ouvir, e vamos ouvir o quanto antes. [O homem] Vai aguardar até o final das investigações, prisão preventiva não tem prazo”, concluiu.

Acompanhamento

A direção do hospital de Cruzeiro do Sul disse que a menina passou por exames médicos que constataram que ela e o bebê também estão bem de saúde.

“Demos assistência específica para ela e encaminhamos novamente para Tarauacá, com a condição de que ela seja acompanhada, tanto na parte da atenção primária, quanto na atenção secundária até ela completar as 34 semanas”, disse o diretor Rafael Gomes.

O diretor da maternidade explicou que, como a menina é muito nova, a opção nesses casos é que o bebê seja retirado antes de a gravidez chegar a 41 semanas.

Menina tem epilepsia e recebe apoio psicológico

O Conselheiro Tutelar de Tarauacá, Antônio de Souza Castro, disse que foi informado do caso pelo hospital do município, no início de dezembro. Segundo ele, a menina, que completou dez anos em março deste ano, passou a receber apoio psicológico.

“Aconteceu o fato, encaminhamos para a Justiça, MP, delegacia, o que estava à altura do Conselho Tutelar nós fizemos. Agora, ela recebe atendimento psicológico”, explicou Castro.

O conselheiro afirma que houve um pedido da Justiça para que os médicos avaliassem os riscos da gestação.

“O juiz pediu para os médicos darem um parecer, orientaram o pai sobre o risco que uma criança de dez anos corre no estado de gestação. Encaminharam para Cruzeiro para a obstetra fazer novas avaliações porque, em caso de abuso sexual, estupro, o aborto é garantido por lei”, disse.

O conselheiro diz que a criança tem epilepsia e que o hospital de Tarauacá não tem estrutura necessária para atender o caso.

“Corre o risco, porque ela tem epilepsia. Tarauacá não tem estrutura para um parto como esse. Ela será acompanhada, vai fazer o pré-natal no posto de Saúde e depois volta para Cruzeiro do Sul para a fazer o parto”, explicou. Do G1 Acre

Caso foi denunciado pela vereadora Janaína Furtado, da Rede — Foto: Reprodução