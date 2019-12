Em visita ao Senador Sérgio Petecão nesta manhã sexta feira (20), as lideranças da associação dos policiais penais destacaram a importância da articulação que o parlamentar tem feito junto ao governo federal, em busca melhorias para a área da segurança pública do estado.

Na oportunidade as lideranças se solidarizaram com o senador, pelos ataques que tem sofrido por alguns setores. Que nas palavras do presidente da entidade, Eden Azevedo, os autores não representam a categoria.

A reunião com os policiais penais aconteceu na residência do senador, o articulador político, Renê Fontes também participou da conversa, o senador Sérgio Petecão, colocou seu mandato a disposição para agudar a categoria dos policiais penais. “Meu gabinete está aberto para vocês, o nosso mandato está à disposição para ajudar”. Destacou o senador durante a reunião.