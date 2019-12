Reunião com a presença de Petecão e as principais lideranças do MDB / Foto: Eduardo Silva

Senador Sérgio Petecão (PSD), fez uma visita a Executiva Estadual do MDB, na manhã desta sexta-feira (20), a visita foi em clima natalino, o senador foi recebido pelo ex-prefeito de cruzeiro do sul Vagner Sales, o ex deputado Chagas Romão e os demais membros da executiva do MDB.

Os membros do MDB e do PSD aproveitaram para fazer uma análise da conjuntura política atual, em clima bem festivo os líderes dos dois partidos conversaram sobre a atuação do governo e os desafios para 2020.

O senador Sérgio Petecão desejou aos membros do MDB um Feliz Natal e um promissor 2020. A aproximação entre as siglas partidária, pode ser sinal do começo de uma conversa que pode render frutos.