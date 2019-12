Na noite desta quinta-feira, o presidente estadual do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), Dêda, juntamente com a deputada Maria Antônia estiveram reunidos com a executiva do PROS do Bujari para tratar especificamente das eleições de 2020.

Na oportunidade foi reafirmado o compromisso de levar a diante uma chapa de pré-candidato a vereadores no Bujari, como também, após conversas e troca de ideias, foi definido que o PROS terá um pré-candidato a vice-prefeito.

Quanto a escolha de apoio para compôr a chapa na posição de vice, o Presidente Dêda e a equipe que estava presente na reunião não definiram a quem o PROS irá apoiar para pré-candidato a prefeito.

Na oportunidade, houve também várias filiações para fortalecer o partido e auxiliar nos trabalhos que serão desenvolvidos no decorrer do processo eleitoral; isto é fruto de muito trabalho desenvolvido pelo presidente estadual do PROS, Dêda, como também da deputada estadual Maria Antônia.

“Bem, como de costume, nós do PROS intensificamos as reuniões e os nosso atos com os demais membros do partido e dos outros município, nesse caso o nosso pessoal do Bujari, para que possamos nos organizar para os processos eleitorais e desta vez não seria diferente, as eleições de 2020 estão se aproximando e nós estamos dando continuidade no que naquilo que estamos fazendo já há algum tempo que é nos preparando, incluindo filiações e outras”, concluiu Dêda.

Ao fim da reunião que aconteceu na residencia do casal, foi oferecido um belo jantar para todos os presentes, com os mais variados tipos de comida.