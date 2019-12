Os moradores do Conjunto Rui Lino e de outros 34 bairros próximos vão contar a partir de agora com um Centro de Referência de Assistência Social (Cras) na Regional 4 da cidade de Rio Branco.

A prefeita lembrou em seu discurso que muito antes de assumir o executivo municipal, quando era secretária de Assistência Social da gestão do então prefeito Isnard Leite, foi a responsável pela criação dos cinco primeiros Centros de Referência da capital acreana. “É sempre algo que nos traz muita esperança e muito ânimo poder inaugurar espaços dedicados a cuidar das pessoas. O Cras tem essa função e ser a porta de entrada para os serviços e programas socioassistenciais e sei a importância que tem essa ação”.

O Cras Rui Lino contempla as exigências nacionais em relação à acessibilidade para pessoas idosas e com deficiência e também tem um número maior de salas para realizar os serviços de atendimento do CadÚnico/Bolsa Família, espaços para realização atividades em grupos, brinquedoteca e atendimento individualizados. O obra foi construída com recursos próprios do município e também emenda parlamentar do ex-deputado federal Raimundo Angelim.

“Quando eu colocava minhas emendas sempre busquei priorizar a área social, envolvendo saúde, educação, áreas que cuidam das pessoas. Fiquei surpreso com o tamanho dessa obra, mais de dois mil metros quadrados com conforto para as pessoas. A prefeita Socorro Neri teve o maior cuidado com essa obra e a equipe da Prefeitura vai gerir esse espaço com sentimento e coração”, disse Angelim.

Idosos, crianças, adolescentes e pessoas com deficiência, beneficiários dos programas de transferência de renda e em situação de vulnerabilidade são parte do público atendido pelo Cras. A unidade do Rui Lino também conta com um Espaço de Convivência que vai oferecer atividades artísticas, culturais, de lazer e esportivas. Em reconhecimento ao seu trabalho como prefeito de Rio Branco e sua disposição no Congresso Nacional em ajudar a cidade, a prefeita Socorro Neri deu ao local o nome de Iolanda Angelim Vasconcelos, mãe do ex-deputado.

“Essa é uma homenagem que toca o coração da gente. Pela simplicidade que tinha a minha mãe, pela pessoa que ela era, doméstica, cuidadora dos filhos, de origem dos seringais do Rio Tarauacá. E ser homenageado pela minha amiga, conterrânea e prefeita Socorro Neri desta forma é algo inesquecível”.

Em seu discurso, o coordenador do Núcleo de Apoio e Atendimento Psicossocial (Natera), do Ministério Público do Estado, Fábio da Silva, falou sobre importância do Cras e seu papel social, ele também disse que a Prefeitura de Rio Branco foi a única instituição pública a ofertar apoio ao MPAC que passa por um momento difícil. “Se nós ainda conseguimos manter algum serviço social é graças à prefeita Socorro Neri e sua equipe. Esse prédio entregue hoje é fundamental para a qualidade dos serviços prestados, mas o que de fato faz o Suas [Sistema Único de Assistência Social] é o carinho das pessoas e comprometimento de gestores como a nossa prefeita”.

A inauguração do Cras foi bastante prestigiada e contou com a presença dos ex-governadores Jorge Viana e Binho Marques.

“A entrega de uma obra como essa traz esperança pra gente de que mesmo num momento ruim, coisas boas podem acontecer. E eu fico contente de que a prefeita tenha esse olhar para quem mais precisa. Um Centro como esse abraça quem mais precisa, faz com que um evento, que certamente essa turma boa vai fazer aqui, seja ocupado por pessoas que vão vir aqui ouvir música, dançar e se abraçar, coisas que muitas vezes não se consegue ter em casa. Aqui todos vão encontrar proteção”, disse Jorge Viana.

O ex-governador Binho Marques falou que 2019 foi um ano muito difícil, mas que encerrá-lo com a inauguração de um Cras é o momento que dá uma alegria e um pouco de alívio por saber que existem gestores como a professora e prefeita Socorro Neri preocupados com os caminhos do país e das pessoas. “São exatamente os programas sociais que estão em risco hoje. O governo federal está destruindo o Bolsa Família e todos os programas de apoio à população que mais precisa, mas graças Deus nós estamos aqui em Rio Branco nesse momento tão difícil do nosso país tendo essa bolha de alegria nesse fim de ano”.

“Esse é um presente para toda a população do Rui Lino e dos bairros aqui próximos. Tenho certeza que toda a estrutura física e humana, que vai colocar esse espaço em movimento, vão estar disponíveis para oferecer serviços de qualidade”, disse a vereadora Elzinha Mendonça.

Seu Célio Roberto de França é portador de deficiência visual e morador do Rui Lino, segundo ele, a qualidade de vida de quem mora na região e precisa do apoio e serviços oferecidos pelo Cras vai melhorar significativamente. “Antes eu tinha que sair daqui bater bengala e ir lá para o Nova Estação e era muito difícil. Agora vamos ter esses serviços pertinho de casa e eu quero parabenizar a prefeita por essa obra”, concluiu.