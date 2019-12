Tentando se reerguer no cenário político atual, já que seu partido, o MDB, sobrevive com apenas duas prefeitura no Vale do Juruá, em Rodrigues Alves e Porto Walter, o comandante protagonizou uma cena um tanto quanto hilária no Aeroporto Internacional da cidade.

De acordo com a jornalista Angélica Paiva, do Portal Notícias da Hora, o “coronel” teria menosprezado o presidente do poder legislativo, Nicolau Junior, durante uma de suas agendas no Juruá.

Acompanhe:

“O ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales (MDB), protagonizou uma cena hilariante recentemente. Ao encontrar o presidente do Legislativo, Nicolau Júnior (PP), no aeroporto de Cruzeiro do Sul e ouvir dele a clássica frase: “Tamo Junto”, o mesmo respondeu: “Claro que vocês têm que estar comigo. Os mais fracos têm que se juntar aos mais fortes”.

Sales pretende fazer seu filho, Fagner Sales, prefeito. O mesmo deve disputar e concorrer a prefeitura municipal no próximo ano, de 2020. O governador do Acre, Gladson Cameli, em evento recentemente do PP (Partido Progressista) em Cruzeiro do Sul, declarou publicamente apoio ao atual prefeito, Ilderlei Cordeiro.

Será que Sales esta com essa “bola toda” para 2020? Será que o presidente da Assembléia Legislativa deve ir contra seu principal apoiador político, Gladson Cameli?

Essas perguntas, ficarão sem respostas, ao menos momentaneamente. Decidido, o governador disse já estar. Agora, resta aguardar o próximo pleito eleitoral, para saber quem sairá vencedor desta “batalha política”. Aguardemos! Por Por Richard Silva / Juruá em Tempo