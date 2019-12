Pelo segundo mês consecutivo, o Acre apresentou queda na geração de empregos em novembro e fechou o mês com saldo negativo, com perda de 613 postos de trabalho.

Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que mostram que foram 1.885 admissões contra 2.498 demissões. Se for levado em consideração os últimos 12 meses, o saldo é negativo, com 105 desligamentos.

O levantamento aponta ainda que o setor que puxou a queda foi o de serviços, com 587 postos a menos. Em seguida, o setor da construção civil também registrou uma baixa de 222 vagas.

Em outubro, o saldo também foi negativo, com a perda de 367 postos de trabalho. No mês passado, o setor que apresentou maior número de desligamentos foi o da construção civil, com 243 postos a menos.

Já o comércio continua com saldo positivo de 297 vagas, com a contratação de 822 pessoas e demissão de 525.

A cidade que mais apresentou perdas no mercado de trabalho foi a capital acreana, Rio Branco, com 2.006 demissões. Em seguida, aparece Cruzeiro do Sul, com 50 postos a menos.