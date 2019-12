Os servidores terceirizados do estado estão passando por um dos piores momento devido ao atraso no pagamento e com a aproximação das datas festivas. O Governador Gladson Cameli, que em campanha afirmou que iria governar para todos, esqueceu de cumprir com a responsabilidade de pagar as empresas que prestam serviços terceirizados para o estado.

Diante dos vários meses de salário atrasado, os servidores terceirizados decidiram quebrar o silêncio e, com o apoio do deputado Fagner Calegário (PL), deram início a uma manifestação em frente ao Palácio Rio Branco.

As empresas terceirizadas estão com o pagamento atrasado e sem perspectiva de receber antes do final do ano, como é caso, por exemplo, dos 60 atendentes que prestam serviço na Organização em Centros de Atendimento (OCA), em Rio Branco. Os profissionais reclamam que estão há dois meses sem receber salários.

A falta de respeito é tanto que além do atraso no pagamento, os terceirizados sofrem perseguições em seus respectivos locais de trabalho, mas as situações ruins se agravam para pais e mães de família, que tudo que queriam era receber seus salários comprar o presente para seus filhos e colocar comida na mesa, mas até agora isto não aconteceu.

No manifesto, os terceirizados exigiam a presença do governador para que ele lhes dessem uma posição, mas o governador por algum motivo não compareceu, mas enviou o Secretário Alysson Bestene e Rutembergue Farias para representasse o estado e firmasse um acordo, na ocasião o deputado Calegário formou um grupo, para que junto dele, pudesse entrar no Palácio e discutir a situação em busca de solução.

Participaram da conversa no Palácio Rio Branco: o Secretário Alysson, Rutembergue, deputado Calegário e uma equipe de terceirizados, onde irão discutir para juntos tentem buscar uma solução.

Veja o Vídeo: