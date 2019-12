A união e o entrosamento de uma equipe influenciam diretamente nos resultados da gestão. Para agradecer as conquistas e empenho dos servidores, a Secretaria Municipal de Agricultura de Cruzeiro do Sul promoveu nesta quinta-feira, 19, uma confraternização.

“Esse é pequeno gesto de agradecimento aos parceiros e servidores da Secretaria de Agricultura. Só temos a agradecer aos funcionários pelo sucesso da gestão do prefeito Ilderlei Cordeiro”, endossou o secretário Genilson Maia.

A valorização do servidor público é uma das bandeiras da administração do prefeito Ilderlei Cordeiro. A festividade reuniu ainda os familiares dos servidores. No evento, foram promovidas atividades de descontração e lazer.

Para a servidora Maria Francisca, o momento foi de pura alegria. É gratificante ter nosso trabalho reconhecido pelo nosso secretário e prefeito. Só temos mesmo que agradecer a Deus e pedir que 2020 seja ainda mais vitorioso”.

O engenheiro florestal, Cláudio Clemente, também aprovou o evento. “Nada melhor que uma confraternização para a gente se descontrair e se unir ainda mais. Agradeço o secretário por tratar todos nós de maneira igual e tão respeitosa”, frisou.