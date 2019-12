“Toda vez que chove, a água adentra em algumas partes. Rio continua subindo, as pessoas não começaram a retirar as coisas de casa, mas a prefeitura está acompanhando e, se for necessário, vamos retirar as pessoas”, explicou o prefeito da cidade Elson de Lima.

O coordenador da Secretaria de Obras, Cosmo Aguiar, disse que as réguas de medição do nível do rio ainda estão sendo instaladas. Por isso, não é possível precisar o nível do manancial.

“Já começou a baixar, passamos o dia na expectativa para tirar alguém, mas não foi necessário. Tem uma parte mais baixa também atingida. Essa parte fica perto do Centro da cidade”, frisou.

Aguiar ressaltou também que foi preparada uma escola municipal e um clube para receber os moradores.