Distante 4 (quatro) horas de barco saindo da sede do município, a comunidade Alagoas, Seringal São José, ganhou uma moderna UBS –Unidade de Saúde Básica. A obra é fruto de uma emenda parlamentar da deputada Perpétua na ordem de R$ 420 mil, com contrapartida do Município.

No domingo dia 15, a deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB), junto do prefeito Elson Farias e do deputado estadual Edvaldo Magalhães; ambos correligionários estiveram na bonita festa de entrega da obra.

Equipada com medicamentos, serviços básicos de prevenção, vacina e médico, a unidade trouxe alegria aos moradores da comunidade. O prefeito Elson Farias falou da gratidão e reconheceu o esforço da deputada federal Perpétua Almeida, que pela sua sensibilidade e por conhecer a realidade da região, destinou os recursos para a grande obra. “Essas pessoas não terão mais que se deslocar até a sede da cidade, seja para realizar vacinação, consultas e buscar medicamentos, pois terão tudo isso na nova unidade’, destacou o prefeito.

A deputada federal Perpétua Almeida, falou sobre a felicidade, de ver o fruto de seu esforço na atuação do mandato em Brasília. “Eu represento, especialmente, a população do Acre. Vou aos lugares mais distantes, ora fretando um avião, ora de carro ou de barco, mas eu vou aonde o povo está. São as populações da floresta, ribeirinhos, seringueiros, produtores rurais, disse “Perpétua.

Estamos entregando uma unidade de saúde com médicos e remédios. Se Deus quiser, o próximo passo nessa comunidade será o sonho do ramal. É barato chegar a lugares distantes assim? Não, não é, mas o povo que aqui vive, merece nosso sacrifício. Nunca outro deputado federal, senador ou governador chegou nesta comunidade, finalizou a deputada.

O Jordão é um dos 4 municípios isolados do Acre, mas tem uma das melhores administrações do estado, sendo governado pelo prefeito Elson Farias (PCdoB), que está no segundo mandato à frente da prefeitura do município.