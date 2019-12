A prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, voltou na manhã desta quinta-feira (19) à Regional da Baixada da Sobral, onde foi recebida com muito carinho e emoção pelos idosos que participam das atividades oferecidas pela Associação de Arte em Movimento do Idoso de Rio Branco (AMIRB).

“É sempre um momento de muita emoção e felicidade estar aqui com vocês”, afirmou Socorro Neri, sendo aplaudida pelas pessoas presentes, que faziam questão de ser fotografados e filmados a seu lado.

Em um breve discurso, Socorro Neri reafirmou seu compromisso de reformar o espaço onde os idosos realizam atividades lúdicas, de lazer e outros tipos de entretenimento, principalmente os bailes que são realizados toda quinta-feira no local.

“Quando vocês retornarem às suas atividades, em fevereiro, vão encontrar esse lugar totalmente reformado, climatizado, como deve ser. Um lugar digno de todos vocês”, garantiu Socorro Neri. A prefeita já havia determinado à equipe técnica da Prefeitura que elabore os estudos para fazer a reforma do local.

Na próxima semana a AMIRB suspende as atividades relativas ao ano de 2019. Em fevereiro, quando a Prefeitura concluir os trabalhos de reforma do espaço a prefeita volta ao local para participar da festa de abertura da programação da associação para o ano de 2020. “Não sei dançar, mas vou aprender aqui, com vocês”, brincou Socorro Neri.

Entrevista ao vivo

Durante sua visita a prefeita concedeu entrevista exclusiva, ao vivo, à Rádio Difusora Acreana, onde falou um pouco das ações executadas pela sua gestão no ano de 2019. Ela foi entrevistada pelo radialista Milton Garcia, reconhecido como um dos melhores do rádio acreano, para o programa comandado toda manhã pelo prestigiado radialista e jornalista Júnior César.