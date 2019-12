Um jovem, até o momento não identificado, foi vítima de homicídio no município de Feijó, pelas fotos é possível notar duas marcas de tiro na cabeça da vítima.

De acordo com informações repassadas ao 3 de julho, o corpo do jovem foi encontrado em um região de mata no bairro Geni Nunes, na periferia de Feijó.

Até o momento a polícia não descobriu o motivo que teria levado o autor a cometer este crime e trabalha na tentativa de identificar e prender o suspeito.