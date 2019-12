Um caso que aconteceu no município de Tarauacá vem chocando os moradores da cidade; como também a Vereadora Janaína Furtado, que por meio de uma denuncia, tomou conhecimento do caso que a deixou estarrecida, triste e preocupada.

Trata-se de uma menina de 10 anos de idade que está grávida de cinco meses e não sabe quem é o pai, pois afirma ter tido relação sexual com vários homens na época da gravidez.

A vereadora de Tarauacá, Janaína Furtado (PP) foi quem revelou o fato, que agora está sendo investigado, a partir de denúncias feita pelo Conselho Tutelar do Município, pela polícia que busca identificar os abusadores.

De acordo com informações, embora as relações sexuais tenham sido consensuais, virou caso de polícia devido a idade, a gravidez é caracterizada como estupro de vulnerável. Pois uma menina de apenas dez anos não passa de uma criança.

Informações dão conta de que a menina encontrava-se em Cruzeiro do Sul em busca de meios para fazer um aborto, mas devido ela estar com cinco meses de gestação isso não será possível, a justiça vai aguardar o nascimento do bebê para realizar o exame de DNA e identificar quem é o pai, entre os suspeitos apontados por ela.

A Vereador Janaína Furtado fez uma postagem em sua página do facebook informando esta situação e afirma que estará acompanhando o desfecho desse caso entristecedor.