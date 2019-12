O Vereador Emerson Jarude (sem partido), de Rio Branco, usou sua página no facebook para fazer um breve desabafo diante do fato que aconteceu na noite desta terça-feira, onde uma caminhonete modelo Hilux foi roubada e o proprietário foi sequestrado no cruzamento das ruas Marte e Abacate, no bairro Morada do Sol, em Rio Branco.

Diante deste episódio, o parlamentar resolveu chamar a atenção do Governador do Estado, Gladson Cameli (PROGRESSISTA), afirmando em sua postagem: “Governador frouxo do cacete”. Esta frase deu o que falar nas redes sociais.

O Vereador ressaltou ainda que o governador tem a segurança pública toda para fazer a segurança dele e da família dele, mas as demais famílias não dispões de toda a segurança.

“Governador frouxo do cacete! Tenha culhão para enfrentar isso! Até quando vai permitir esses roubos diários de carros com sequestro de pessoas?! Você tem a segurança pública toda para fazer a sua defesa e da sua família. Nós não temos!”, concluiu.