Acompanhados da Vereadora Rosa do Eurico (PROS) de Acrelândia, um grupo de lideranças políticas do município, estiveram reunidos com o Presidente do Partido Republicano da Ordem Social, Dêda, e com a deputada Maria Antônia discutindo a respeito das possibilidade de uma possível parceria de uma chapa majoritária composta pelo MDB e PROS.

A reunião aconteceu na residência da deputada Maria Antônia e Dêda, onde na ocasião receberam um belo almoço oferecido pelo casal. Participaram da reunião: Deputada Maria Antônia (PROS), Presidente do PROS, Dêda; Vereadora Rosa do Eurico, Presidente do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) de Acrelândia, Zé Ricardo; Professor Figueiredo (que é uma apoiadores da chapa); ex-vereador Glésio (aliado), Mauro Ramalho (MDB) e Olavinho que poderá ser o pré-candidato em uma chapa majoritária no município de Acrelândia.

Após uma boa conversa, surgiu a possibilidade de formar uma chapa majoritária para as eleições de 2020 com Olavinho (MDB) na posição de pré-candidato a prefeito e a Vereadora Rosa (PROS), na posição de vice. Essa possibilidade ainda não foi definida mais as lideranças estão estudando esta possibilidade.

O Presidente do PROS, Dêda, afirmou que está aberto às possibilidades após uma boa conversa: “É sempre bom receber lideranças políticas e trocar ideias a respeito da política aqui do nosso estado e principalmente agora com o período eleitoral chegando nós temos muito o que articular para que possamos alcançar nossos objetivos e esta possibilidade de uma chapa formada pelo Olavinho e a vereadora Rosa, ao meu vê, é uma boa opção”, concluiu Dêda.