O arrastão de educação e saúde, promovido pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, chegou ao bairro Cohab. Nesta terça-feira, 17, equipes estão visitando as residências, levando orientações aos moradores.

“Essa ação se iniciou no dia 10 de outubro e já chegou a treze bairros. Vale ressaltar que o Município ampliou o seu efetivo, são 50 agentes em campo visitando mais de 1600 imóveis por dia”, explica a gerente de Endemias da Secretaria de Saúde, Muana Araújo.

A ação conta com o apoio do Exército Brasileiro. Além de orientar a população sobre os cuidados para evitar o mosquito da dengue e pedir que cada morador retire os entulhos das suas residências, que posteriormente será removido pela Prefeitura, a gestão também está realizando a aplicação do larvicida.

“O Município com recursos próprios adquiriu o larvicida para evitar que o mosquito nasça e se prolifere”, observa Muana.