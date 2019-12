Durante este final de semana, o prefeito Isaac Lima Lima, visitou as comunidades ribeirinhas de Mâncio Lima para encerrar as atividades do ano e ouvir os moradores para preparar a ações de 2020.

O prefeito foi ao Rio Môa, na sexta-feira (13), com equipes das Secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social para realizar novos atendimentos e fechar o calendário de atividades deste ano nas comunidades ribeirinhas.

A comitiva do prefeito, que teve os secretários Ériton, da Educação, e Isamilde, da Assistência Social, também os vereadores Kenedy e Renan, participou do ecerramento do ano letivo em diversas escolas onde aproveitaram para festejar o Natal com os alunos e os moradores. Em cada comunidade teve a presença do papai Noel que distribuiu presentes para as crianças.

“Estamos aqui para comemorar esse momento de festa de Natal e desejar um ano novo de muita paz para os moradores e ao mesmo tempo para agradecer pelo apoio que temos da nossa população. Aproveitamos ainda para ofertar novos serviços e para prestar contas do nosso trabalho deste ano. É um momento também de conversarmos com a população para levantamentos das necessidades para planejamos as ações do próximo ano”, afirmou Isaac.

O prefeito retornou à sede do município, mas as equipes das secretarias continuarão as visitas e atendimentos até esta terça-feira (17).