Durante uma vinda à Capital Rio Branco para resolver assuntos pendentes, o Prefeito do município de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, juntamente com a secretária de Gabinete da Prefeitura, Idelcleide Cordeiro, fizeram uma visita informal ao Presidente Estadual do PROS, Dêda, e a deputada Maria Antônia.

A visita aconteceu na residencia da parlamentar, onde na oportunidade o gestor e a secretária de gabinete da segunda maior cidade do estado do Acre, foram recebidos com um belo almoço oferecido pelo casal.

Ao estar todos reunidos, o assunto que predominou na ocasião foi sobre a política acreana e principalmente sobre a aproximação do processo eleitoral. Vale destacar que em Cruzeiro do Sul, o Partido Republicano da Ordem Social (PROS) faz parte da atual gestão do Prefeito Ilderlei, que desde que assumiu a prefeitura tem dado novos ares à Cidade.

Por ser um dos apoiadores da gestão do atual prefeito, o PROS não lançará uma pré-candidatura a chapa majoritária em Cruzeiro do Sul e trabalharão juntos nas eleições de 2020. Além da política de Cruzeiro do Sul, Ilderlei e Dêda dialogaram a respeito da atual conjuntura política do estado.

“Para nós é sempre um grande prazer poder receber em nossa residência, os nossos parceiros no qual são pessoas que temos um grande apreço, e discutir política com essa figura que é o prefeito Ilderlei é muito satisfatório, eu e a deputada Maria Antônia esperamos receber eles novamente para termos esse papo agradável como foi nesta tarde, sabemos da correria do Prefeito e a Secretária de Gabinete da Prefeitura a Srª. Idelcleide, virem a Rio Branco, para que eles venham a Rio Branco, mas esperamos eles novamente sempre de portas abertas”, destacou Dêda.