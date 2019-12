A Ouvidora da saúde foi criada em 2017, para ser um canal de comunicação direto com a população. Desde então, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul através da Secretaria de Saúde, está de segunda à sexta atendendo até mesmo em lugares de difícil acesso.

Cada Unidade Básica de Saúde tem uma caixa que os pacientes podem está escrevendo e depositando suas reclamações “A nossa função é intermediar a relação entre o cidadão e os gestores do SUS. Em cada UBS disponibilizamos caixinhas que são trancadas e somente nós da ouvidora temos acesso. Esse é um meio importante principalmente na zona rural que não tem acesso ao telefone e essa é uma forma de comunicação para eles,” destacou Luana Messias, ouvidora.

Segundo a Lei 13.460 o usuário dispõe do direito para participação, proteção e defesa aos serviços prestados direto ou indiretamente ao órgão público que tem que ser assegurado pela segurança pública. Por isso, as denúncias são anônimas, porém em alguns casos é relevante deixar o número de telefone com a ouvidora, para que ela possa estar entrando em contato para dizer o resultado.

“Passamos frequentemente para recolher o que tem dentro da caixa, logo após trazemos para a secretaria de saúde e conversamos com os coordenadores que entre 5 a 8 dias já temos o resultado, isso é muito importante, pois aperfeiçoamos a qualidade da saúde do nosso município,” frisou a ouvidora.

Pode entrar em contato pelos números 3322-4500/ (68) 98419-1250, por email: ouvidorasemsaczs@gmail.com ou presencialmente na secretaria municipal de saúde, localizada na Av. Copacabana, bairro Floresta (PAM), das 7h às 13h.

Disk denuncia

É o canal de comunicação da dengue que também é para denuncias e reclamações como, por exemplo, de possíveis locais que podem está sendo criadouros da proliferação do mosquito, sendo totalmente anônimo e ajuda no combate à doença. Telefones para contato (68) 984191243, (68) 984191250 e (68) 33224500.