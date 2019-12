Nilton Ademir do Nascimento, 51 anos, foi sequestrado e teve sua caminhonete roubada, na noite desta terça-feira (17), na esquina das ruas Marte e Abacate, no Bairro Morada do Sol, área nobre de Rio Branco. Ele foi encontrado na madrugada desta quarta-feira (18) com as mãos acorrentadas, na região do Conjunto Rui Lino.

Segundo informações da família, Nilton estava indo para uma partida de futebol, mas ao se aproximar do cruzamento, foi abordado por três homens, que caminhavam pela rua e obrigaram o motorista da caminhonete modelo Hilux, de cor prata, placa NXR-0816. Os criminosos entraram no carro e fugiram do local levando a vítima.

No entanto, os bandidos acabaram ligando o celular de Nilton, que possibilitou os familiares de rastrearem o aparelho e localizarem o homem, que estava próximo a uma rotatória no Rui Lino. A vítima havia sido mantida em cativeiro, enquanto os criminosos fugiram com a caminhonete.

Após algumas horas, o homem conseguiu sair do cativeiro e ligou para a Polícia Militar, que esteve no local e encontrou ele com as mãos acorrentadas e sem marcas de agressão. A caminhonete foi recuperada minutos depois em outro local.

O homem foi levado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), onde registrou um Boletim de Ocorrência. O veículo foi devolvido ao dono após a realização dos devidos procedimentos. A Polícia Civil vai investigar o caso.

Veja o Vídeo:

Por Ithamar Souza, Ecos da Notícia