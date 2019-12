O deputado estadual Fagner Calegário (PL) lembra que, faltando poucos dias para o Natal, o governador Gladson Cameli (PP) ainda não quitou o débito com os trabalhadores terceirizados do Acre.

“Milhares de trabalhadores terceirizados do nosso Estado não terão o mínimo para cear com seus familiares. Isto porque o governo não pagou as empresas terceirizadas que prestam serviços para o Estado e, consequentemente, os salários dos trabalhadores”, declarou.

Segundo informações repassadas pelo parlamentar, a dívida do governo Cameli com terceirizados já soma aproximadamente R$ 10 milhões de reais, só no exercício de 2019.

Os pontos mais críticos são a saúde, a educação e até o Deracre, ambos com cinco meses de atraso nos pagamentos.

“O governo está deixando de repassar, sem a devida justificativa, pagamentos da fonte 100 (recursos próprios) e até da fonte 400 (convênios), o que pode configurar o crime de improbidade administrativa. Contudo, este é o menor dos crimes que eventualmente poderiam ser imputados aos gestores do atual Governo, há outro pior, mais grave e desumano, que é tirar a dignidade daqueles que trabalham o ano inteiro para dar uma ceia de natal aos seus familiares”, afirmou o deputado.

Calegário promete acampar na frente da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) até que todos os trabalhadores terceirizados sejam pagos.

“Não posso admitir que todos tenham uma ceia farta enquanto os trabalhadores terceirizados não terão condições de levar comida para as suas casas. Estamos desde a semana passada dialogando com o governo e cobrando uma solução. Até agora nada. Eu não posso aceitar o silêncio como resposta”, finalizou o parlamentar.