O deputado estadual Fagner Calegário (PL) veio a público na manhã desta quarta-feira (18) para falar sobre o atraso do Governo Gladson Cameli no pagamento das empresas terceirizadas. Segundo o parlamentar, eleito para representar a classe na ALEAC, Cameli comete um erro fatal no fim deste primeiro ano de mandato.

“O Governador Gladson tá tirando dos trabalhadores o direito de levar comida para as suas casas neste natal. Isso para um pai de família é a mesma coisa que colocá-lo num paredão e fuzilar”, disparou Calegário.

A indignação de Calegário se justifica pelo débito de quase 10 milhões de reais que o Governo do Estado tem com as empresas terceirizadas somente no exercício de 2019. O valor corresponde a atrasos no repasse de pagamentos da fonte 100 (recursos próprios) e da fonte 400 (convênios).

Gladson Cameli, que vem usando o pagamento do décimo terceiro salário dos servidores de carreira e comissionados como troféu, deve ter esquecido dos quase 10 mil terceirizados que direta ou indiretamente trabalham para o desenvolvimento do Estado do Acre.