Com uma das administrações mais inconstantes da região do Juruá, o prefeito MDBista Sebastião Correia, não fecha o ano em alta com os munícipes de Rodrigues Alves.

Ao anunciar o pagamento do 13º dos servidores efetivos, marcado para estar na conta nesta quarta-feira (18), o prefeito recebeu diversas críticas; de internautas que mesmo sendo servidores provisórios se arriscaram em cobrar os pagamentos em atraso.

O texto assinado pela assessoria de comunicação da prefeitura diz a seguinte mensagem;

Dinheiro na Conta

A Prefeitura de Rodrigues Alves, comunica aos Servidores Públicos Municipais Efetivos, que o Décimo Terceiro Salário estará disponível nesta quarta feira dia 18 de dezembro, em suas respectivas contas.

Informamos ainda, que o salário referente ao mês de Dezembro será depositado no dia 30 do corrente Mês.

Esse é mais um compromisso assumido pela atual Gestão junto aos servidores públicos Municipais.

Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves.

Glacilda França uma possível servidora que estar na triste situação mencionada lamenta. “Enquanto tem dinheiro para os servidores públicos permanente para os provisórios não tem nada já estamos com 6 meses que não recebemos o nosso dinheiro todo mundo precisa. Tenho um filho de 4 anos que precisa das coisas e não tenho como dá nada a ele pois não recebi nenhum centavo, ” finaliza.

Outra responde o comentário, afirmando da tristeza de trabalhar e não receber.

Durante o ano de 2019, a gestão de Correia não conseguiu manter regularidade no pagamento de servidores provisórios, principalmente os da educação. Alguns informaram nossa reportagem, que a ordem é aleatória. “Tem gente com um, dois, três e até mais meses em atraso, o que é uma vergonha para uma gestão que se diz séria”, lamenta uma professora que preferiu não se identificar.

O espaço fica em aberto para que assessoria de comunicação da prefeitura, possa se pronunciar acerca das denúncias feitas.