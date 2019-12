A grande final aconteceu neste domingo, 15, no Estádio Florestão onde foram realizados os dois jogos que definiram a classificação final das equipes.

A prefeita Socorro Neri prestigiou os jogos e entregou a premiação à equipe campeã da edição, o Jardim Eldorado, que recebeu troféu, medalhas, R$ 10 mil reais em dinheiro e uma moto com oferecimento do Grupo Star Motors Honda. O vice-campeão, Universitário recebeu troféu, medalhas e R$ 5 mil em dinheiro.

O terceiro lugar ficou com o time do Belo Jardim I, após vencer a partida contra o Plácido de Castro. Os atletas também receberam medalhas e a equipe R$ 3 mil. Também foram premiados o melhor goleiro, Ednardo da Silva Matos, do Jardim Eldorado; e o melhor artilheiro, Diego Soares Silva, do Belo Jardim I, que emplacou 10 gols durante o campeonato.

Ao todo, participaram 138 equipes interbairros de Rio Branco com envolvimento de mais de quatro mil atletas, conforme informou o diretor de esportes da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), Afrânio Moura, coordenador do Copão.

Para a prefeita Socorro Neri é fundamental que atividades como esta sejam realizadas na cidade. “Nós temos a compreensão de que o Copão foi uma das melhores ações sociais desenvolvidas pela Prefeitura de Rio Branco, que iniciou com o prefeito Marcus Alexandre e que estou dando continuidade com muita alegria, mesmo em dificuldade financeira, nós fazemos todo esforço para realizá-lo por entendê-lo como ação fundamental para essa juventude rio-branquense, para que tenham momentos de lazer, integração e convivência saudável”, disse ela.

Na ocasião, a prefeita anunciou ainda que está garantida a realização do campeonato em 2020. “Sabemos da importância para as comunidades por isso mesmo em crise nós vamos realizar a 8ª edição do Copão Comunitário e certamente vai ser tão bonita quanto essa com a alegria da juventude da cidade inteira que se encontra, que joga, que brinca, e tem momentos saudáveis de convivência. Então nós temos que continuar fomentando o Copão Comunitário para que siga sendo a tradição”, destacou.

Capitão do time vencedor, Ítalo Ferreira era só alegria. “Pode-se dizer que não é fácil. Desde o começo do campeonato a gente vem na humildade, jogo a jogo, se dedicando, foram boas equipes, mas agora graças a Deus conseguimos. A emoção é grande”, ressaltou.

Parceiro na realização do Copão Comunitário, o empresário Marcelo Dias, do Grupo Star Motors Honda, além de oferecer uma moto 0km ao time campeão, também sorteou uma moto 0km entre os torcedores presentes. “Empresa de sucesso faz pareceria de sucesso e esta é uma das formas de agradecer à população de Rio Branco que utiliza nossas motos, que prestigia a nossa marca”, comentou.

O Copão tem ainda o apoio da União das Associações de Moradores de Rio Branco (Umarb), cujo presidente Oseias Silva também se fez presente na final, que foi prestigiada também pelo deputado estadual Jenilson Leite e os vereadores Antônio Morais (presidente da Câmara Municipal), Raimundo Nenê e Eduardo Farias.