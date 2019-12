O presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargador Francisco Djalma, recebeu na manhã desta terça-feira, 17, visitas de cortesia de representantes da Câmara de Vereadores do Município de Sena Madureira e da prefeita de Rio Branco, Socorro Neri.

Os vereadores reafirmaram o compromisso e parceria institucional com o Poder Judiciário, em especial no que diz respeito às ações sociais do TJAC, como, por exemplo, aquelas executadas com recursos do Fundo das Penas Pecuniárias. Os representantes também apresentaram ao desembargador-presidente demandas relacionadas às atividades jurisdicionais prestadas pela Comarca de Sena Madureira.

“É um grande prazer poder recebê-los aqui. O Tribunal vai analisar as demandas apresentadas e, em sendo o caso, apresentar uma solução para elas. A Comarca de Sena Madureira está recebendo nossa total atenção”, disse o presidente do TJAC ao receber a comitiva de vereadores.

Em seguida, o desembargador-presidente recebeu uma visita de cortesia da prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, que também reiterou o engajamento do Poder Executivo municipal com as atividades desenvolvidas pelo Poder Judiciário do Estado do Acre, a exemplo do Projeto “Família Acolhedora”, encampado pela Prefeitura da Capital e que conta com o apoio do TJAC, além das diversas edições do Projeto Cidadão realizadas durante o ano de 2019 e dos Projetos ECA na Comunidade e Cidadania e Justiça na Escola, entre outros.

“Nós ficamos muito felizes de aprofundar os laços institucionais e as possibilidades de parcerias. O Poder Judiciário depende dessas articulações para oferecer um serviço de excelência à população, principalmente no que diz respeito às ações sociais que desenvolvemos em todo o estado”, considerou o presidente do TJAC.