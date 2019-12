Para evitar os custos com viagens para outras cidades, o prefeito Isaac Lima e a vice-prefeita Ângela Valente decidiram contratar serviços de um neurologista para atender os pacientes no município. Neste final de semana, o médico Renato Fonseca que veio de Rio Branco atendeu quase 70 pacientes em Mâncio Lima.

O especialista fez as consultas na Unidade de Saúde do Bairro Guarany, onde avaliou o quadro de saúde de uma família que tem vários pacientes acometidos com ataxia cerebelar, uma doença degenerativa que prejudica as funções motoras. Além das pessoas diagnosticadas com a doença o médico avaliou, no domingo, todos os integrantes da família.

“Como acompanhamos as pessoas que precisam do atendimento de um neurologista nas nossas unidades de saúde, percebemos a necessidade de oferecer esse serviço aqui mesmo no município, para que os pacientes não precisem sair para outras cidades para ter esse tipo de assistência. Nossa meta é proporcionar esse atendimento periodicamente a partir de agora”, garante o prefeito Isaac Lima.

Devido a grande demanda, o médico Renato Fonseca deve retornar ao município em fevereiro do próximo ano.

“É um atendimento essencial e como é difícil a presença de especialistas nos municípios como o nosso, muitas pessoas precisam ir em busca de atendimento em outras cidades. Portanto, é mais fácil a Prefeitura trazer o profissional, do que as pessoas terem que se deslocar em busca de um neurologista. Fico feliz em ver a satisfação das pessoas que aguardavam por uma consulta sendo atendidas por um neurologista aqui mesmo na nossa cidade”, disse a vice-prefeita Ângela Valente.