A prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, foi recebida com muita alegria pelos alunos e funcionários da escola municipal José Potyguara, na tarde desta segunda-feira, 16.

O projeto tem o objetivo de levar as crianças para vivenciar a rotina na Prefeitura da cidade. Em retribuição a visita, cada um deles recebeu uma placa com foto e uma mensagem de agradecimento. Durante o encontro eles fizeram uma reivindicação à prefeita, que foi atendida.

“Vim agradecer pela visita que alguns de vocês, representando a escola, me fizeram semana passada. Durante o nosso encontro vocês me trouxeram uma reivindicação, que era a construção de uma quadra. Hoje eu vi que temos um espaço aqui ao lado que podemos usar e, portanto a quadra será construída”, anunciou a prefeita.

Socorro Neri explicou que a obra será feita com recursos de uma emenda parlamentar destinada pelo senador Sérgio Petecão. Ainda de acordo com a prefeita, a quadra de modelo Poliesportivo também poderá ser usada pela comunidade.

Um dia com a prefeita

A segunda edição do projeto “Um dia com a prefeita”, foi realizada no dia 11 de dezembro. Acompanhados de professores e da diretora da escola os alunos visitaram a sede da prefeitura, tomaram café da manhã com a prefeita, fizeram um passeio pela Praça da Revolução onde está disponível para visitação a Casinha do Papai Noel e por fim aprenderam sobre a história de Rio Branco e da Prefeitura, e conheceram um pouco mais sobre o dia a dia e a história de vida da prefeita Socorro Neri.

Após a visita eles escreveram uma redação. Em seu texto, a Ana Caroline Nascimento, de 10 anos contou que sonha em ser prefeita. “EU senti uma coisa tão forte que decidi que é isso que eu quero ser. Entendi que a prefeita cuida da cidade e ajuda as pessoas, principalmente aquelas que mais precisam”, relatou.

A Escola José Potyguara está localizada no bairro Ilson Ribeiro, e tem 343 alunos, do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.

Para a diretora da escola, Denise de Souza, foi um momento único. “A vida dessas crianças foi marcada, certamente. Nós pudemos ver de perto que a prefeita tem um olhar sensível e especial pelo trabalho que ela faz na nossa cidade. Além disso, o pedido dos alunos está deixando um legado não para os futuros estudantes, mas para toda a comunidade, que é a construção dessa quadra”, disse.